Coronavirus | 21 932 nuovi casi e 481 decessi in 24 ore

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 02/04/21 • Attualmente positivi: 565.295 • Deceduti: 110.328 (+481) • Dimessi/Guariti: 2.953.377 (… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 21.932 nuovi casi su 331.154 tamponi e altri 481 morti #coronavirusitalia - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 2 aprile: 21.932 nuovi casi e 481 morti - MaxsoMagazine : Diminuiscono i contagi da Coronavirus in Italia: sono 21.932 rispetto ai 23.649 del giorno precedente. Il numero to… - Mauri_SMM_SEO : Agg.01-02/04/2021 foto screenshot mia by Prot.CiVILE Italiana . 3.629.000 casi tot+21.932 dimin.ieri+23.649=-1.717… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 932

A Roma 1.000 contagi, oltre 1.200 tra Milano e provincia Sono 21.i contagi dain Italia oggi, 2 aprile, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. ...Covid, bollettino di venerdì 2 aprile: 21.nuovi contagi e 481 morti, positività stabile 6,6% Rimane nel plateau la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 21., contro i 23.649 di ieri, ma con 25mila tamponi in meno, 331.154. Tanto che il tasso di positività rimane invariato, 6,6%. I decessi del giorno sono 481 (ieri 501), per un totale di 110.328 ...ROME, APR 2 - There have been 21,932 new cases of COVID-19 in Italy in the last 24 hours, and 481 more victims of the virus, the health ministry said Friday. That compares with 23,649 new cases, and 5 ...Sono 1.222 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 21.144 tamponi processati, con una incidenza di positivi del 5,8%. La regione resta nona per numero di contagi giornalieri come ormai da tempo. Le ...