Coppia residente nell'agro di Martina Franca, venti chili di cocaina nel deposito: la donna arrestata, il marito ricercato Operazione antidroga della polizia (Di venerdì 2 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Importante sequestro di cocaina operato dal personale del Commissariato di Grottaglie, con la collaborazione dei colleghi di Martina Franca e della Squadra Mobile del Capoluogo Jonico. Da tempo il personale della Squadra Investigativa di Grottaglie aveva posto l'attenzione su una Coppia residente nelle campagne di Martina Franca che aveva avviato un'importante traffico "all'ingrosso" di eroina, movimentandone notevoli quantitativi. La loro illecita attività, come emerso dalle indagini, era anche supportata da alcuni collaboratori di origine albanese, residenti nel comune delle Ceramiche, che avevano la funzione di corrieri. L'attività di indagine ha portato i ...

