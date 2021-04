Coppa Italia, UFFICIALE: decisa la sede della finale Atalanta Juventus (Di venerdì 2 aprile 2021) Coppa Italia – Uno dei pochi obiettivi rimasti alla Juventus, dopo il clamoroso scivolone in campionato (-10 dalla vetta), è la Coppa Italia. Gli uomini di Pirlo sono arrivati in finale dove troveranno l’Atalanta. Per la prima volta la sede della finale non sarà lo stadio Olimpico di Roma ma bensì il Mapei Stadium, casa del Sassuolo, lo ha annunciato la Lega, rendendo UFFICIALE la sede della finale. Lo stadio di Roma a causa dell’Europeo non potrà ospitare la Coppa Italia. Coppa Italia, finale al Mapei Staiudm. Ecco le parole dell’a.d. Luigi De Siervo riportate dalla ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 2 aprile 2021)– Uno dei pochi obiettivi rimasti alla, dopo il clamoroso scivolone in campionato (-10 dalla vetta), è la. Gli uomini di Pirlo sono arrivati indove troveranno l’. Per la prima volta lanon sarà lo stadio Olimpico di Roma ma bensì il Mapei Stadium, casa del Sassuolo, lo ha annunciato la Lega, rendendola. Lo stadio di Roma a causa dell’Europeo non potrà ospitare laal Mapei Staiudm. Ecco le parole dell’a.d. Luigi De Siervo riportate dalla ...

