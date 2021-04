Conte assume la leadership di Rifondazione grillina, ma fa lo slalom tra le “bombe” (video) (Di venerdì 2 aprile 2021) «Scusa se insisto, mi chiamo Evaristo». La Rifondazione del M5s, annunciata ieri da Giuseppe Conte, all’assemblea dei gruppi parlamentari grillini, in una metafora calcistica, ha ricordato i dribbling del mitico Evaristo Beccalossi, immortalati nei servizi giornalistici di Beppe Viola. Non è marketing politico ma ci assomiglia parecchio «Scusa se insisto, mi chiamo Giuseppi». L’ex premier Conte si è presentato ieri come rifondatore del Movimento 5 Stelle. Lo ha chiamato più volte Neo Movimento. Ha fumosamente esposto alcuni punti della “rigenerazione” del M5s. Ma soprattutto, come il mitico numero 10 dell’Inter Beccalossi, Conte si è esibito in una serie di dribbling plateali. Libreria alle spalle, identico look di quando ha lasciato Palazzo Chigi, Conte ha ricominciato da dove aveva lasciato. «Oggi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 aprile 2021) «Scusa se insisto, mi chiamo Evaristo». Ladel M5s, annunciata ieri da Giuseppe, all’assemblea dei gruppi parlamentari grillini, in una metafora calcistica, ha ricordato i dribbling del mitico Evaristo Beccalossi, immortalati nei servizi giornalistici di Beppe Viola. Non è marketing politico ma ci assomiglia parecchio «Scusa se insisto, mi chiamo Giuseppi». L’ex premiersi è presentato ieri come rifondatore del Movimento 5 Stelle. Lo ha chiamato più volte Neo Movimento. Ha fumosamente esposto alcuni punti della “rigenerazione” del M5s. Ma soprattutto, come il mitico numero 10 dell’Inter Beccalossi,si è esibito in una serie di dribbling plateali. Libreria alle spalle, identico look di quando ha lasciato Palazzo Chigi,ha ricominciato da dove aveva lasciato. «Oggi ...

