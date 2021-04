Consumi | Pasqua | Colomba batte uovo

(Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – Lale uova di cioccolato e si classifica il dolce preferito delle feste anche se in una famiglia su 3 (31%) si preparano in casa i dolci tipici dellanel rispetto delle tradizioni locali, con gli italiani costretti tra le mura domestiche dal lockdown per l’emergenza Covid. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè sulle tavole dellain cui si evidenzia che laè presente nel 64% delle tavole, 3 punti percentuali in più rispetto all’di cioccolata. Se nell’acquisto di prodotti si verifica dunque un testa a testa, la vera novità è rappresentata dalla necessità di passare il tempo fra le mura domestiche che ha spinto al ritorno della cucina casalinga fai da te con la riscoperta di ricette e i dolci della tradizione. La preparazione ...

E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixè sulle tavole dellain cui si evidenzia che la colomba è presente nel 64% delle tavole , 3 punti percentuali in più rispetto all'uovo di cioccolata.Il 14,5% in più A parità di, il pranzo dicosterà oggi circa il 14,5% rispetto al 2019, a causa proprio dei forti rincari dei prezzi al dettaglio nel comparto alimentare " spiega ...Senza la possibilità di fare shopping, i ristoranti chiusi e con la Pasqua blindata a cucinare a casa, gli italiani hanno preso d'assalto supermercati, negozi alimentari e mercati degli agricoltori di ...In occasione della Pasqua viene acquista gran parte dei circa 1,5 chili di carne di agnello consumati in media dagli italiani durante tutto l’anno. Ma non tutta la carne venduta è nostrana: secondo ...