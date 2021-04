Conferenza stampa Ranieri: «Milan lotta per lo Scudetto. Voglio tenacia» (Di venerdì 2 aprile 2021) Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in Conferenza stampa in vista del match contro il Milan Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in Conferenza stampa in vista del match contro il Milan. Le sue dichiarazioni. CAMPIONATO – «Milan Sampdoria e Napoli sono le squadre che hanno fatto più punti rispetto all’anno scorso. Abbiamo lavorato bene. Sono contento per Pioli e per il Milan. Gli auguro le migliori fortune». IBRAHIMOVIC – «Affronteremo un grande avversario che molti identificano con Ibrahimovic ma che in realtà è molto di più. Sta facendo capire che cosa è il calcio. Sacrificio passione e allenamenti seri. Grande combattività e voglia di migliorarsi. Un campione a tutto tondo che ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Claudio, allenatore della Sampdoria, ha parlato inin vista del match contro ilClaudio, allenatore della Sampdoria, ha parlato inin vista del match contro il. Le sue dichiarazioni. CAMPIONATO – «Sampdoria e Napoli sono le squadre che hanno fatto più punti rispetto all’anno scorso. Abbiamo lavorato bene. Sono contento per Pioli e per il. Gli auguro le migliori fortune». IBRAHIMOVIC – «Affronteremo un grande avversario che molti identificano con Ibrahimovic ma che in realtà è molto di più. Sta facendo capire che cosa è il calcio. Sacrificio passione e allenamenti seri. Grande combattività e voglia di migliorarsi. Un campione a tutto tondo che ...

