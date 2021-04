Conferenza stampa Pirlo: «Festino? I tre coinvolti non saranno convocati» (Di venerdì 2 aprile 2021) Andrea Pirlo ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino: le dichiarazioni del tecnico della Juve Andrea Pirlo ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia di Torino-Juve. Festino – «Prendo la parola io per parlare della cosa successa l’altra sera, almeno poi pensiamo alla partita. I 3 giocatori coinvolti non sono convocati per la gara di domani. Vedremo quando torneranno a lavorare. Non voglio più avere a che fare con questo discorso». TORINO – «Il Toro è cambiato perché i due allenatori sono completamente diversi, giocano con moduli diversi. Le squadre di Nicola hanno un’impronta ben precisa, ha fatto bene e sappiamo bene cosa troveremo in campo. Dovremo affrontarla con grande rabbia, dopo il Benevento ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Andreaha parlato inalla vigilia della gara contro il Torino: le dichiarazioni del tecnico della Juve Andreaha parlato inalla vigilia di Torino-Juve.– «Prendo la parola io per parlare della cosa successa l’altra sera, almeno poi pensiamo alla partita. I 3 giocatorinon sonoper la gara di domani. Vedremo quando torneranno a lavorare. Non voglio più avere a che fare con questo discorso». TORINO – «Il Toro è cambiato perché i due allenatori sono completamente diversi, giocano con moduli diversi. Le squadre di Nicola hanno un’impronta ben precisa, ha fatto bene e sappiamo bene cosa troveremo in campo. Dovremo affrontarla con grande rabbia, dopo il Benevento ...

