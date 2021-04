Conferenza stampa Pirlo: “Dybala, Arthur, McKennie esclusi. Ecco chi gioca” (Di venerdì 2 aprile 2021) Conferenza stampa Pirlo – Domani alle 18.00 la Juventus torna in campo nel Derby contro il Torino. Dopo due settimane di pausa Nazionali torna la Serie A. Pirlo alla vigilia del Derby della Mole ha parlato in Conferenza stampa. Soprattutto dopo la questione del festino a casa di McKennie. Conferenza stampa Pirlo, le parole del tecnico esclusi – “McKennie, Arthur e Dybala che sono i tre giocatori coinvolti nell’episodio dell’altra sera non sono convocati per domani. Quando tornano? Riprenderanno a lavorare col tempo, vedremo poi quando torneranno. Se ne è già parlato abbastanza, ora non voglio più affrontare questo discorso”. Leggi ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 2 aprile 2021)– Domani alle 18.00 la Juventus torna in campo nel Derby contro il Torino. Dopo due settimane di pausa Nazionali torna la Serie A.alla vigilia del Derby della Mole ha parlato in. Soprattutto dopo la questione del festino a casa di, le parole del tecnico– “che sono i tretori coinvolti nell’episodio dell’altra sera non sono convocati per domani. Quando tornano? Riprenderanno a lavorare col tempo, vedremo poi quando torneranno. Se ne è già parlato abbastanza, ora non voglio più affrontare questo discorso”. Leggi ...

