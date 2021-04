Conferenza stampa Pioli: «Vogliamo arrivare a fine stagione seza rimpianti» (Di venerdì 2 aprile 2021) Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato allla vigilia della sfida contro la Sampdoria: le parole dell’allenatore rossonero Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato alla vigiia della gara contro la Sampdoria. SERENITA’ – «Quando parlavo di serenità è quello che vedo negli occhi di Zlatan, Gigio e Calha. Tutti giocatori che sono attualmente in ballo per il rinnovo. Tutti sanno che il futuro è adesso, perché anche il domani dipenderà da come finirà questa stagione. Vedo tutti molto concentrati». SOGNO SCUDETTO – «Noi crediamo totalmente in quello che facciamo, credo che serenità e fiducia sia il nostro modo di operare e deve essere così fino alla fine». FINALE DI stagione – «Vogliamo arrivare a fine stagione senza neanche un ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Stefano, tecnico del Milan, ha parlato allla vigilia della sfida contro la Sampdoria: le parole dell’allenatore rossonero Stefano, tecnico del Milan, ha parlato alla vigiia della gara contro la Sampdoria. SERENITA’ – «Quando parlavo di serenità è quello che vedo negli occhi di Zlatan, Gigio e Calha. Tutti giocatori che sono attualmente in ballo per il rinnovo. Tutti sanno che il futuro è adesso, perché anche il domani dipenderà da come finirà questa. Vedo tutti molto concentrati». SOGNO SCUDETTO – «Noi crediamo totalmente in quello che facciamo, credo che serenità e fiducia sia il nostro modo di operare e deve essere così fino alla». FINALE DI– «senza neanche un ...

Advertising

borghi_claudio : Una cosa però ve la devo dire, non è una novità ma lo schifo stupisce sempre. Se in conferenza stampa Salvini dice:… - acmilan : ?? #SerieATIM: si riparte! ??? Il Mister parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida con i blucerchiati, LI… - FratellidItalia : ? No alle nuove regole bancarie europee che penalizzano i cittadini e le imprese. Segui la conferenza stampa di… - ValentiniTony : RT @FratellidItalia: ? No alle nuove regole bancarie europee che penalizzano i cittadini e le imprese. Segui la conferenza stampa di #Frate… - notgiorgiab : l’ultima volta che pellegatti è stato utile in una conferenza stampa -