Conferenza stampa Nicola: «Juve? La rispetto ma domani può succedere di tutto» (Di venerdì 2 aprile 2021) Conferenza stampa Nicola: «rispetto la Juve, ma in partita secca…». Le dichiarazioni del tecnico del Torino Davide Nicola, allenatore del Torino, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del derby con la Juventus. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DERBY – «E’ una partita piacevole da giocare, vogliamo scendere in campo. Rappresenta la città, è una gara sentita diversamente. L’abbiamo vissuta bene, abbiamo lavorato bene e c’è curiosità, è la mia prima volta. Abito vicino a Torino, chi ha questi colori come passione basta un cenno e si capisce che è qualcosa di bello da vivere. Chi tifa per l’altra parte, c’è un distacco superiore rispetto ad altri momenti. Non vi dico cosa dirò ai miei ragazzi perché non ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021): «la, ma in partita secca…». Le dichiarazioni del tecnico del Torino Davide, allenatore del Torino, ha parlato inalla vigilia del derby con lantus. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DERBY – «E’ una partita piacevole da giocare, vogliamo scendere in campo. Rappresenta la città, è una gara sentita diversamente. L’abbiamo vissuta bene, abbiamo lavorato bene e c’è curiosità, è la mia prima volta. Abito vicino a Torino, chi ha questi colori come passione basta un cenno e si capisce che è qualcosa di bello da vivere. Chi tifa per l’altra parte, c’è un distacco superioread altri momenti. Non vi dico cosa dirò ai miei ragazzi perché non ...

Advertising

borghi_claudio : Una cosa però ve la devo dire, non è una novità ma lo schifo stupisce sempre. Se in conferenza stampa Salvini dice:… - acmilan : ?? #SerieATIM: si riparte! ??? Il Mister parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida con i blucerchiati, LI… - FratellidItalia : ? No alle nuove regole bancarie europee che penalizzano i cittadini e le imprese. Segui la conferenza stampa di… - Genny72975357 : RT @ZZiliani: Nelle foto: una delegazione di giornalisti presenti oggi alla conferenza stampa di #Pirlo. - MasterblogBo : TORINO (ITALPRESS) - Arthur, McKennie e Dybala 'non sono convocati per la partita di domani. Riprenderanno a lavora… -