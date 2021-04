Conferenza stampa Inzaghi: «Immobile sta bene. Contento per Radu» (Di venerdì 2 aprile 2021) Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato alla vigilia della gara contro lo Spezia. Ecco le parole dell’allenatore Simone Inzaghi presenta Lazio-Spezia, in Conferenza stampa. Radu – «Sono Contento per Stefan e per il record raggiunto. Si tratta di qualcosa che si è meritato sul campo per impegno e dedizione». FUTURO –«Io e il presidente ci vedremo tra poco e questo già lo sapete. Non penso che ci saranno problemi. Penso che questo matrimonio possa continuare nel migliore dei modi. La Lazio per me è la prima scelta». DANIEL – «Quando accaduto ieri mi ha fatto tornare in mente la morte di Mirko Fersini. Davvero una giornata molto dolorosa per tutto il mondo Lazio». LUIS E CIRO – «Luis ha avuto una distorsione. La caviglia è gonfia e vedremo cosa accadrà. Con Ciro ci ho parlato ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Il tecnico della Lazio, Simone, ha parlato alla vigilia della gara contro lo Spezia. Ecco le parole dell’allenatore Simonepresenta Lazio-Spezia, in– «Sonoper Stefan e per il record raggiunto. Si tratta di qualcosa che si è meritato sul campo per impegno e dedizione». FUTURO –«Io e il presidente ci vedremo tra poco e questo già lo sapete. Non penso che ci saranno problemi. Penso che questo matrimonio possa continuare nel migliore dei modi. La Lazio per me è la prima scelta». DANIEL – «Quando accaduto ieri mi ha fatto tornare in mente la morte di Mirko Fersini. Davvero una giornata molto dolorosa per tutto il mondo Lazio». LUIS E CIRO – «Luis ha avuto una distorsione. La caviglia è gonfia e vedremo cosa accadrà. Con Ciro ci ho parlato ...

Advertising

borghi_claudio : Una cosa però ve la devo dire, non è una novità ma lo schifo stupisce sempre. Se in conferenza stampa Salvini dice:… - acmilan : ?? #SerieATIM: si riparte! ??? Il Mister parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida con i blucerchiati, LI… - FratellidItalia : ? No alle nuove regole bancarie europee che penalizzano i cittadini e le imprese. Segui la conferenza stampa di… - SerpicoBud : RT @GiorgiaMeloni: Conferenza stampa di @FratellidItalia contro le nuove regole bancarie europee che penalizzano cittadini e imprese. Segui… - Avv_Nike : RT @AStramezzi: Dr Andrea Mangiagalli in Conferenza Stampa organizzata dalla Lega, oggi in Senato Sperando che le cure domiciliari non ven… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Inzaghi: 'Il rinnovo si farà. E l'incontro con Lotito...' In conferenza stampa, il tecnico Simone Inzaghi ha parlato del momento e non solo : "Sono contento per Radu, recordman di presenze, se lo merita. È un ragazzo che in tutti questi anni, prima da ...

Ue, Meloni: nè fusioni né scioglimento Ecr, mio compito crescere Lo ha detto il leader di Fdi Giorgia Meloni rispondendo a una domanda, a margine di una conferenza stampa, e commentando l'incontro di ieri di Matteo Salvini con i primi ministri polacco e ungherese. ...

Conferenza stampa Pirlo: appuntamento alla vigilia di Torino Juve Juventus News 24 Inzaghi: “Rinnovo? Non ci sono problemi, ci troveremo con Lotito. LAZIO SPEZIA INZAGHI CONFERENZA STAMPA – Alla vigilia della gara tra Lazio e Spezia, fondamentale per la rincorsa Champions League dei biancocelesti, il mister Inzaghi è intervenuto in conferenza stam ...

LIVE - Conte: "Mai semplice dopo la sosta ma bisogna ripartire. Turnover? Tutti sono pronti" Antonio Conte presenta oggi in conferenza stampa la sfida che attende l'Inter domani sera al Dall'Ara contro il Bologna. FcInterNews vi propone la diretta testuale dell'incontro con i giornalisti. Si ...

In, il tecnico Simone Inzaghi ha parlato del momento e non solo : "Sono contento per Radu, recordman di presenze, se lo merita. È un ragazzo che in tutti questi anni, prima da ...Lo ha detto il leader di Fdi Giorgia Meloni rispondendo a una domanda, a margine di una, e commentando l'incontro di ieri di Matteo Salvini con i primi ministri polacco e ungherese. ...LAZIO SPEZIA INZAGHI CONFERENZA STAMPA – Alla vigilia della gara tra Lazio e Spezia, fondamentale per la rincorsa Champions League dei biancocelesti, il mister Inzaghi è intervenuto in conferenza stam ...Antonio Conte presenta oggi in conferenza stampa la sfida che attende l'Inter domani sera al Dall'Ara contro il Bologna. FcInterNews vi propone la diretta testuale dell'incontro con i giornalisti. Si ...