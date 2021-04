Conferenza stampa Gasperini: «Udinese pericolosa. I nazionali…» (Di venerdì 2 aprile 2021) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Udinese: le sue dichiarazioni Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Udinese. Udinese – «Difficile prevedere la partita che sarà, l’Udinese è un’ottima squadra. Si vede che è una squadra di valore e che sarebbe uscita dalle zone basse, ora è più tranquilla ma non per questo sarà meno pericolosa». NAZIONALI – «Dal punto di vista fisico stanno tutti bene, De Roon ha un problema alla caviglia ma potrebbe recuperare. Ieri si sono allenati in 5 su 12, oggi si alleneranno gli altri 7 e domani giochiamo. Oggi è il primo vero giorno di raduno». HATEBOER – «È ancora abbastanza presto, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, ha parlato inalla vigilia della sfida contro l’: le sue dichiarazioni Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, ha parlato alla vigilia della sfida contro l’– «Difficile prevedere la partita che sarà, l’è un’ottima squadra. Si vede che è una squadra di valore e che sarebbe uscita dalle zone basse, ora è più tranquilla ma non per questo sarà meno». NAZIONALI – «Dal punto di vista fisico stanno tutti bene, De Roon ha un problema alla caviglia ma potrebbe recuperare. Ieri si sono allenati in 5 su 12, oggi si alleneranno gli altri 7 e domani giochiamo. Oggi è il primo vero giorno di raduno». HATEBOER – «È ancora abbastanza presto, ...

Advertising

borghi_claudio : Una cosa però ve la devo dire, non è una novità ma lo schifo stupisce sempre. Se in conferenza stampa Salvini dice:… - FratellidItalia : ? No alle nuove regole bancarie europee che penalizzano i cittadini e le imprese. Segui la conferenza stampa di… - NicolaPorro : Guardate cosa ha detto il premier #Draghi in conferenza stampa. Ormai è inutile sperare in meno #lockdown da dopo P… - _SiGonfiaLaRete : #NapoliCrotone, la conferenza stampa di #Cosmi - TuttoFanta : ??? #LAZIO, conferenza stampa: ?'#LuisAlberto ha avuto una distorsione importante alla caviglia. Sicuramente non lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Conferenza stampa Gasperini: "Udinese pericolosa. I nazionali..." Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese: le sue ...

DIRETTA - Milan - Sampdoria, la conferenza di Pioli: seguila LIVE Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa alla viglia di Milan - Sampdoria, match valevole per la ventinovesima giornata di Serie A Torna la Serie A con la ventinovesima giornata. Ad aprire il turno sarà il Milan di Stefano ...

Conferenza stampa Pirlo: appuntamento alla vigilia di Torino Juve Juventus News 24 Giugliano Digitale, conferenza stampa dell’assessore Francesco Mallardo GIUGLIANO – Una città sempre più digitale, che permetta ai residenti di accedere ai servizi del comune senza dover fare la fila all’esterno del municipio, questa mattina l’assessore Francesco Mallardo ...

Crotone, Cosmi: “Il Napoli è da Champions, ha superato i problemi. Servirà una grande partita” Serse Cosmi, allenatore del Crotone, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Napoli. Di seguito quanto dichiarato: “Il Napoli credo che in questo ultimo periodo ha ricomposto la ...

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato inalla vigilia della sfida contro l'Udinese: le sue ...Le parole di Stefano Pioli inalla viglia di Milan - Sampdoria, match valevole per la ventinovesima giornata di Serie A Torna la Serie A con la ventinovesima giornata. Ad aprire il turno sarà il Milan di Stefano ...GIUGLIANO – Una città sempre più digitale, che permetta ai residenti di accedere ai servizi del comune senza dover fare la fila all’esterno del municipio, questa mattina l’assessore Francesco Mallardo ...Serse Cosmi, allenatore del Crotone, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Napoli. Di seguito quanto dichiarato: “Il Napoli credo che in questo ultimo periodo ha ricomposto la ...