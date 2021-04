Conferenza stampa De Zerbi: «Esclusione nazionali? Seguiamo la coscienza» (Di venerdì 2 aprile 2021) Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, spiega in Conferenza stampa l’Esclusione dei calciatori di ritorno dalle nazionali Roberto De Zerbi, in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma, ha spiegato l’Esclusione dei nazionali. Esclusione nazionali – «La decisione di estromettere Locatelli e Ferrari è stata una scelta condivisa tra me, la società e lo staff medico. Una scelta forte, fatta con fermezza e grande convinzione. La cosa facile potrebbe essere dire ‘Locatelli e Ferrari sono positivi’. No, sono negativi ad oggi ma hanno avuto contatti con il gruppo squadra Italia dove si è creato un focolaio. Abbiamo ritenuto giusto andare oltre agli interessi lavorativi ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Roberto De, tecnico del Sassuolo, spiega inl’dei calciatori di ritorno dalleRoberto De, inalla vigilia della gara contro la Roma, ha spiegato l’dei– «La decisione di estromettere Locatelli e Ferrari è stata una scelta condivisa tra me, la società e lo staff medico. Una scelta forte, fatta con fermezza e grande convinzione. La cosa facile potrebbe essere dire ‘Locatelli e Ferrari sono positivi’. No, sono negativi ad oggi ma hanno avuto contatti con il gruppo squadra Italia dove si è creato un focolaio. Abbiamo ritenuto giusto andare oltre agli interessi lavorativi ...

