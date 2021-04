Confcommercio Pescara chiede esenzione Tari per imprese chiuse

(Di venerdì 2 aprile 2021)l'del pagamento della-Tassa Rifiuti 2021 per tutte lecostrette alla chiusura e per quelle che, per effetto dell'emergenza sania, hanno deciso di rimanereo hanno subito un notevole calo di fatturato. "Invieremo una nota al riguardo a tutti i Comuni della provincia diperre un intervento in tal senso - dichiara il presidente diRiccardo Padovano - Il costo dellaè cresciuto sino a raggiungere nel 2020 il record assoluto di 9,73 miliardi di euro. Un livello di tassazione che appare oggi tanto più ingiustificato se si considera che la ...

"Ci aspettavamo di poter riaprire dopo Pasqua - spiega Carlo Ferraioli dell'Associazione Ristoranti- ma purtroppo pare che non sarà così. C'è un misto di delusione e rabbia ..."