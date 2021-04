Confartigianato, in Abruzzo i giovani più colpiti da crisi (Di venerdì 2 aprile 2021) L'Aquila - La crisi del lavoro, nel 2020, in Abruzzo ha colpito maggiormente il segmento dei giovani, ma meno che nel resto d'Italia: il calo degli occupati under 35 è del 4,3%, dato migliore rispetto alla media nazionale (5,1%) e a quella del Mezzogiorno (-6,9%). E' quanto emerge da un approfondimento del Centro studi di Confartigianato Chieti L'Aquila. L'analisi degli ultimi dati dell'Inps su attivazioni e cessazioni di rapporti di lavoro dipendente di imprese private evidenzia un saldo, nel 2020, di -14.020. Segno positivo, con più 5.971, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dato che va letto alla luce dell'ampio utilizzo degli ammortizzatori sociali e della proroga del divieto di licenziamento. Di particolare rilevanza il segnale di tenuta dell'apprendistato: l'Abruzzo è una delle ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 2 aprile 2021) L'Aquila - Ladel lavoro, nel 2020, inha colpito maggiormente il segmento dei, ma meno che nel resto d'Italia: il calo degli occupati under 35 è del 4,3%, dato migliore rispetto alla media nazionale (5,1%) e a quella del Mezzogiorno (-6,9%). E' quanto emerge da un approfondimento del Centro studi diChieti L'Aquila. L'analisi degli ultimi dati dell'Inps su attivazioni e cessazioni di rapporti di lavoro dipendente di imprese private evidenzia un saldo, nel 2020, di -14.020. Segno positivo, con più 5.971, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dato che va letto alla luce dell'ampio utilizzo degli ammortizzatori sociali e della proroga del divieto di licenziamento. Di particolare rilevanza il segnale di tenuta dell'apprendistato: l'è una delle ...

