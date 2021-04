«Concrete Cowboy» in streaming: uscita Netflix, cast e trama del nuovo film con Idris Elba (Di venerdì 2 aprile 2021) Con Concrete Cowboy, Idris Elba ci porta tra le scuderie di Fletcher Street di Philadelphia. È questa l’ambientazione della storia che mostra la community black dei «Cowboy urbani», tradizione viva ancora oggi. Tradizionalmente, nel cinema il western è il genere più bianco in assoluto, nonostante report storici stimino che in America 1 Cowboy su 4 fosse di colore. In Concrete Cowboy, invece, si racconta uno spaccato praticamente sconosciuto, quello dei black Cowboy di Fletcher Street, sobborgo periferico di Philadelphia. Il film diretto dall’esordiente Ricky Staub, si basa sul romanzo Ghetto Cowboy di Greg Neri, incentrato sulla sottocultura degli urban Cowboy del quartiere di North ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 2 aprile 2021) Conci porta tra le scuderie di Fletcher Street di Philadelphia. È questa l’ambientazione della storia che mostra la community black dei «urbani», tradizione viva ancora oggi. Tradizionalmente, nel cinema il western è il genere più bianco in assoluto, nonostante report storici stimino che in America 1su 4 fosse di colore. In, invece, si racconta uno spaccato praticamente sconosciuto, quello dei blackdi Fletcher Street, sobborgo periferico di Philadelphia. Ildiretto dall’esordiente Ricky Staub, si basa sul romanzo Ghettodi Greg Neri, incentrato sulla sottocultura degli urbandel quartiere di North ...

