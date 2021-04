“Concrete Cowboy” | arriva il western urbano con Idris Elba

(Di venerdì 2 aprile 2021) Serena Nannelli Ennesima narrazione del rapporto tra un padre e un figlio, ma funzionale all’esplorazione di una sottocultura anacronistica e affascinante: quella deineri della Fletcher Street di Philadelphiaè la nuova proposta Netflix Original della settimana, presente da oggi sulla piattaforma streaming. Ben recitato e diretto in modo solido, è un film vecchio stile in cui il racconto di formazione si unisce al. Basata sul romanzo di G. Neri “Ghetto” e presentata in anteprima al Toronto Film Festival lo scorso settembre, l’opera d’esordio di Ricky Staub è incentrata su una comunità di cui si parla raramente negli Stati Uniti: ineri di Philadelphia. Si tratta di persone che hanno fatto la scelta atipica di chi ha posto il ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Concrete Cowboy, recensione: Idris Elba e i suoi cavalieri moderni su Netflix - CinemApp_Cinema : Concrete Cowboy, temi forti e personaggi singolari, ma uno stile narrativo fin troppo classico… - spdrcaro : EEEEEEE CONCRETE COWBOY TMW - infoitcultura : Concrete cowboy, un padre e un figlio che si ritrovano non bastano a fare un buon film - MadMassit : Abbiamo visto in anteprima il film Netflix Concrete Cowboy con Idris Elba: la recensione @NetflixIT… -

Ultime Notizie dalla rete : Concrete Cowboy

Scrivere la recensione dici porta a ripensare a un periodo curioso della stagione festivaliera dello scorso anno: mentre la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia si svolgeva interamente in ...Da I magnifici sette nuova versione sono aumentati iafroamericani efa un doppio salto: si unisce alla tradizione western raccontandone gli ultimi interpreti nel presente, e ...Concrete Cowboy è la nuova proposta Netflix Original della settimana, presente da oggi sulla piattaforma streaming. Ben recitato e diretto in modo solido, è un film vecchio stile in cui il racconto di ...Concrete Cowboy, nuovo film con Idris Elba e Caleb McLaughlin, arriva in streaming su Netflix oggi, 2 Aprile: ecco trama, cast e trailer.