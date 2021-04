Con chi si candida Bassolino, il piano e l’alleato inatteso (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Lui è ancora qua, eh già. La canzone di Vasco viene in mente automaticamente seguendo la prima conferenza stampa di Antonio Bassolino candidato sindaco alle prese con la diretta streaming, le norme anti-covid da far rispettare ai giornalisti presenti nel suo comitato elettorale di via Toledo, l’audio che tradisce con l’effetto-acquario quelli – compresa la moglie, Annamaria Carloni – che lo seguono da casa e cercano di avvisare la truppa: “Non si senteee!”. Anno 2021. La sua prima volta da candidato fu nel 1993. Certo, in questo ruolo – ricorda – ha sempre vinto: 2 volte la corsa a Palazzo San Giacomo e 2 volte la corsa a Palazzo Santa Lucia. E ora, 19 assoluzioni dopo e quello che considera il grande tradimento, quello del Pd, il partito di cui addirittura si definisce “pre-fondatore”, ma che gli ha ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Lui è ancora qua, eh già. La canzone di Vasco viene in mente automaticamente seguendo la prima conferenza stampa di Antonioto sindaco alle prese con la diretta streaming, le norme anti-covid da far rispettare ai giornalisti presenti nel suo comitato elettorale di via Toledo, l’audio che tradisce con l’effetto-acquario quelli – compresa la moglie, Annamaria Carloni – che lo seguono da casa e cercano di avvisare la truppa: “Non si senteee!”. Anno 2021. La sua prima volta dato fu nel 1993. Certo, in questo ruolo – ricorda – ha sempre vinto: 2 volte la corsa a Palazzo San Giacomo e 2 volte la corsa a Palazzo Santa Lucia. E ora, 19 assoluzioni dopo e quello che considera il grande tradimento, quello del Pd, il partito di cui addirittura si definisce “pre-fondatore”, ma che gli ha ...

