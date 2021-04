Come sono Fedez e Chiara Ferragni nel privato? Parla Mara Maionchi (Di venerdì 2 aprile 2021) Fedez e Mara Maionchi si incontrano per la prima volta ad X Factor ed è stato “amore” a prima vista. “E’ un ragazzo dotato di delicatezza d’altri tempi” Parla la discografica che torna al fianco del rapper con “Lol: chi ride è fuori” su Amazon Prime Video. Spazio anche per il suo pensiero su Chiara... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 2 aprile 2021)si incontrano per la prima volta ad X Factor ed è stato “amore” a prima vista. “E’ un ragazzo dotato di delicatezza d’altri tempi”la discografica che torna al fianco del rapper con “Lol: chi ride è fuori” su Amazon Prime Video. Spazio anche per il suo pensiero su... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Giorgiolaporta : Sono sicuro che Chiara Ferragni ci farà anche i nomi di chi ha tagliato in 7 anni ben 37 miliardi di sanità pubblic… - borghi_claudio : Nel decreto ci sono numerose lievi imprecisioni ma una è particolarmente imprecisa. L'obbligo di vaccinazione per c… - CarloCalenda : Vedi Riccardo, Salvini ha deciso con il governo le chiusure. Ok?! Però dopo ti dice “sono sbagliate” perché vuole i… - senzasalutartif : io non sono zorpa pazza però Francesco oggi fa il tampone e pubblica la risposta per far capire che se fosse succes… - flickerofhope03 : RT @giuliacambi02: SCUSATE EH MA IO COME DOVREI REAGIRE A UNA COSA DEL GENERE CEH MI STATE DICENDO CHE DYLAN E THOMAS OGGI SONO STATI INSI… -