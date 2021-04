Come prenotare il vaccino anti Covid: la mappa regione per regione (Di venerdì 2 aprile 2021) Come prenotare il vaccino anti Covid? Le modalità possono essere differenti a seconda della regione di residenza. Alcune regioni si sono infatti affidate alla piattaforma di Poste Italiane, altre però no e in questo caso, per effettuare la prenotazione del vaccino, occorre visitare (quasi in tutti i casi) il sito dell’ASL di riferimento regionale. Tante modalità diverse, dunque, con un obiettivo comune: quello di prendere un appuntamento per inserirsi nella campagna vaccinale contro il Coronavirus che ormai ha preso il via da qualche settimana, anche se tra alti e bassi. Non in tutte le regioni, infatti, le vaccinazioni stanno andando a ritmo spedito, anzi. Ci sono regioni in cui le dosi fanno ancora fatica ad arrivare e si spera in una imminente ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 2 aprile 2021)il? Le modalità possono essere differenti a seconda delladi residenza. Alcune regioni si sono infatti affidate alla piattaforma di Poste Italiane, altre però no e in questo caso, per effettuare la prenotazione del, occorre visitare (quasi in tutti i casi) il sito dell’ASL di riferimento regionale. Tante modalità diverse, dunque, con un obiettivo comune: quello di prendere un appuntamento per inserirsi nella campagna vaccinale contro il Coronavirus che ormai ha preso il via da qualche settimana, anche se tra alti e bassi. Non in tutte le regioni, infatti, le vaccinazioni stanno andando a ritmo spedito, anzi. Ci sono regioni in cui le dosi fanno ancora fatica ad arrivare e si spera in una imminente ...

Advertising

zaiapresidente : ??????? Come si usa il nuovo portale per prenotare le vaccinazioni anti-Covid, attivo dal 1° aprile. Ecco spiegato, i… - EmilianoBellak : @antoniocapitani Io sono riuscito a prenotare per mia mamma (classe 1943) la prima somministrazione a Urbino per la… - tiSOStengo_it : Vaccinazioni in Lombardia, come prenotare tramite Poste Italiane - tiSOStengo_it : Vaccinazioni in Lombardia, come si prenotare tramite Poste Italiane - infoitinterno : Covid Lombardia, online portale Poste per prenotare vaccini: come si fa -