Come funziona l'obbligo del vaccino per gli operatori sanitari (Di venerdì 2 aprile 2021) (foto: Unsplash)Il governo ha adottato una linea di estremo rigore contro gli operatori sanitari che non vogliono ricevere il vaccino, introducendo l'obbligo. Chi non si vaccina non potrà esercitare la professione e sarà destinato a svolgere altri compiti dal datore di lavoro. Se non ci dovessero essere mansioni alternative, scatterà l'immediata sospensione non retribuita. La sospensione finirà solo una volta effettuata la vaccinazione. In caso contrario i suoi effetti continueranno fino al completamento del piano vaccinale e, per ora, non oltre il 31 dicembre 2021. L'obiettivo del governo è quello di "tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza". Con il decreto legge del primo aprile 2021, il governo Draghi ha imposto ...

