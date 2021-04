Come Enel sta sperimentando il quantum computing (Di venerdì 2 aprile 2021) Sala controllo EnelA Lecce, dove il barocco ha un tratto esuberante e sfacciato, Enel sta sperimentando il quantum computing per migliorare l’efficienza delle squadre di lavoro della distribuzione elettrica. Tecnici, operai e specialisti ogni giorno consultano sullo smartphone gli impegni, gli orari e i luoghi di intervento suggeriti da un’intelligenza artificiale. Al netto degli avvicendamenti tecnologici, Come spiega a Wired Fabio Veronese, head of global infrastructure & networks digital hub di Enel, “dal 2006 impieghiamo un algoritmo genetico sviluppato con l’università di Udine per stabilire la programmazione dei lavori, ma ora siamo a una svolta grazie a una forma di quantum computing che consente di migliorare l’efficienza ... Leggi su wired (Di venerdì 2 aprile 2021) Sala controlloA Lecce, dove il barocco ha un tratto esuberante e sfacciato,stailper migliorare l’efficienza delle squadre di lavoro della distribuzione elettrica. Tecnici, operai e specialisti ogni giorno consultano sullo smartphone gli impegni, gli orari e i luoghi di intervento suggeriti da un’intelligenza artificiale. Al netto degli avvicendamenti tecnologici,spiega a Wired Fabio Veronese, head of global infrastructure & networks digital hub di, “dal 2006 impieghiamo un algoritmo genetico sviluppato con l’università di Udine per stabilire la programmazione dei lavori, ma ora siamo a una svolta grazie a una forma diche consente di migliorare l’efficienza ...

