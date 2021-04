Colpo da 150mila euro in casa di Diletta Leotta: così colpiva la banda di ladri acrobatici. Video (Di venerdì 2 aprile 2021) Cinque persone sono state arrestate dalla polizia a Milano. Sono accusate di far parte della banda di ladri acrobati che lo scorso giugno svaligiò l’appartamento di Diletta Leotta a Milano portando via borse, gioielli e denaro contante per un controvalore di circa 150.000 euro. Alcuni degli arrestati erano in carcere per altri furti. Le immagini L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 2 aprile 2021) Cinque persone sono state arrestate dalla polizia a Milano. Sono accusate di far parte delladiacrobati che lo scorso giugno svaligiò l’appartamento dia Milano portando via borse, gioielli e denaro contante per un controvalore di circa 150.000. Alcuni degli arrestati erano in carcere per altri furti. Le immagini L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

