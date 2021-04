Colori regioni | Veneto arancione Anche Marche e Trento potrebbero uscire dalla zona rossa

(Di venerdì 2 aprile 2021) Cambio diin vista per le. Come ogni venerdì, sulla base delle indicazioni del comitato tecnico scientifico e dell' indice Rt , il ministero della Salute determinerà gli eventuali ...

Advertising

repubblica : ?? Covid, i nuovi colori delle regioni: Veneto, Marche e provincia di Trento passano in arancione - Corriere : I nuovi colori delle regioni: la Campania dovrebbe restare rossa, il Veneto spera nell’arancione - infoitinterno : Colori Regioni, Campania resta rossa, Veneto spera arancione. I nuovi colori (da martedì) - infoitinterno : Virus, l'Rt ora scende sotto l'1. I colori delle Regioni - infoitinterno : CORONAVIRUS: COLORI REGIONI, la CAMPANIA sarà ARANCIONE, ma almeno 8 in ZONA ROSSA fino al 20 APRILE. SITUAZIONE -

Ultime Notizie dalla rete : Colori regioni

: la situazione attuale Zona rossa: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, PA Trento, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle Aosta, Veneto. Zona ...NUOVIIN CABINA DI REGIA/ Ordinanza Speranza: Veneto in zona arancione BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 2 APRILE, IL PUNTO DELLA FONDAZIONE GIMBE La Fondazione Gimbe , nelle ...La lettura dei dati della regione Campania dei giorni scorsi aveva fatto sperare in un cambiamento di colore dopo Pasqua, ma la Cabina di Regia del Ministero della Salute ha detto No! A quanto pare al ...L’indice di contagio in Italia scende sotto la soglia d’allarme di 1: il valore dell’Rt nazionale è ora a 0,98, contro l’1,08 di una settimana fa. L’incidenza, a sua volta in calo, si attesta a 232,7 ...