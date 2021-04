Colantuono: “Non capisco perché i club italiani cerchino allenatori stranieri. Nostra scuola è la migliore” (Di venerdì 2 aprile 2021) L’ex allenatore di Atalanta, Palermo e Torino, Stefano Colantuono, nel corso di un’intervista rilasciata alla trasmissione ‘Il Sogno nel Cuore’ in onda su 1 Station Radio, ha parlato della ricerca di tecnici stranieri da parte dei club di Serie A: “Non capisco perché le società italiane cerchino allenatori stranieri. La Nostra scuola è tra le migliori e i risultati lo dimostrano, tant’è che negli ultimi 10 anni, l’unico straniero a vincere in Serie A è stato Mourinho. Le qualità di Fonseca non si discutono, ma il Napoli ha già un allenatore all’altezza e non è inferiore al mister giallorosso. Io punterei ancora su Gattuso, anche perché se si guarda la classifica, la squadra azzurra sta rispettando ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) L’ex allenatore di Atalanta, Palermo e Torino, Stefano, nel corso di un’intervista rilasciata alla trasmissione ‘Il Sogno nel Cuore’ in onda su 1 Station Radio, ha parlato della ricerca di tecnicida parte deidi Serie A: “Nonle società italiane. Laè tra le migliori e i risultati lo dimostrano, tant’è che negli ultimi 10 anni, l’unico straniero a vincere in Serie A è stato Mourinho. Le qualità di Fonseca non si discutono, ma il Napoli ha già un allenatore all’altezza e non è inferiore al mister giallorosso. Io punterei ancora su Gattuso, anchese si guarda la classifica, la squadra azzurra sta rispettando ...

