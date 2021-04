CNA: bene Superbonus 110%, ma preoccupa rincaro materie prime (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – Gli interventi per la riqualificazione del patrimonio immobiliare, e in particolare il Superbonus 110%, stanno aiutando il settore delle costruzioni a risollevarsi da una crisi che dura dal 2008 e l’emergenza sanitaria ha in parte accentuato. Ma su questa ripresina pende una sorta di “Spada di Damocle”: la fiammata delle materie prime. Un effetto – temono le imprese – che potrebbe addirittura ridurre la portata espansiva delle agevolazioni. A rilevarlo una indagine condotta dal Centro studi della CNA, dedicata a “La ripresa del settore delle costruzioni tra agevolazioni e aumenti delle materie prime”, cui ha partecipato un campione rappresentativo di imprese artigiane, micro e piccole della filiera, che operano nei comparti della installazione di impianti, dell’edilizia, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – Gli interventi per la riqualificazione del patrimonio immobiliare, e in particolare il, stanno aiutando il settore delle costruzioni a risollevarsi da una crisi che dura dal 2008 e l’emergenza sanitaria ha in parte accentuato. Ma su questa ripresina pende una sorta di “Spada di Damocle”: la fiammata delle. Un effetto – temono le imprese – che potrebbe addirittura ridurre la portata espansiva delle agevolazioni. A rilevarlo una indagine condotta dal Centro studi della CNA, dedicata a “La ripresa del settore delle costruzioni tra agevolazioni e aumenti delle”, cui ha partecipato un campione rappresentativo di imprese artigiane, micro e piccole della filiera, che operano nei comparti della installazione di impianti, dell’edilizia, ...

Ultime Notizie dalla rete : CNA bene CNA: bene Superbonus 110%, ma preoccupa rincaro materie prime Quale che sia la causa di questa fiammata - rileva CNA - "il rischio, gravissimo, di tali aumenti è la drastica riduzione della marginalità delle imprese e, di conseguenza, del loro eventuale ...

