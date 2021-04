Claudio Santamaria inventa la Carbonara nell'emozionante corto Barilla (VIDEO)

(Di venerdì 2 aprile 2021)è l'inventore dellanelmetraggio con cui, per ilDay, racconta l'origine leggendaria del piatto e annuncia il progetto di solidarietà con Food For Soul. Celebra lail nuovoper cuiha deciso di investiredi un onore (e onere) grandissimo: essere proprio lui l'inventore di un piatto celebre in tutto il mondo. Non senza un aiutante speciale, un soldato americano interpretato da Yonv Joseph. Perchè la nascita leggendaria dellacelebra anzitutto l'incontro di due culture profondamente diverse. Con l'avvicinarsi delDay, il prossimo 6 aprile, ...

...Premio Lo Spiraglio Fondazione Roma Solidale Onlus " che ogni anno viene assegnato ad un artista che si sia particolarmente distinto nell'impegno sui temi della salute mentale " aIl cast include l'attore italiano, che interpreta il cuoco, e Yonv Joseph, nel ruolo del soldato. In un periodo difficile come questo, dove le persone desiderano la normalita dopo ...Claudio Santamaria è l'inventore della Carbonara nel cortometraggio con cui Barilla, per il Carbonara Day, racconta l'origine leggendaria del piatto e annuncia il progetto di solidarietà con ...Uno dei due protagonisti è Claudio Santamaria, che qualcuno vorrà associare a Romanzo Criminale e qualcun altro (come chi scrive) a Enzo Ceccotti in Lo chiamavano Jeeg Robot. Suo complice nell’affaire ...