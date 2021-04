Clan Mallardo: sequestrati beni per 10 milioni di euro (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Stamattina, nell’ambito dell’attività volta all’aggressione dei patrimoni mafiosi, gli agenti della Divisione Anticrimine – sezione Misure di Prevenzione Patrimoniali della Questura di Napoli hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro di beni, emesso, ai sensi del codice Antimafia, dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione, su proposta del Questore di Napoli, nei confronti di Salvatore Lucente, 37enne napoletano. Lucente, genero di Francesco Mallardo, capoClan dell’omonima organizzazione camorristica operante nei territori di Giugliano in Campania, Villaricca e Qualiano, è stato condannato nel maggio 2018 dal Tribunale di Napoli alla pena di 13 anni e 4 mesi di reclusione, confermata dalla Corte di Appello di Napoli il 19 giugno 2020, per associazione di tipo mafioso, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Stamattina, nell’ambito dell’attività volta all’aggressione dei patrimoni mafiosi, gli agenti della Divisione Anticrimine – sezione Misure di Prevenzione Patrimoniali della Questura di Napoli hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro di, emesso, ai sensi del codice Antimafia, dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione, su proposta del Questore di Napoli, nei confronti di Salvatore Lucente, 37enne napoletano. Lucente, genero di Francesco, capodell’omonima organizzazione camorristica operante nei territori di Giugliano in Campania, Villaricca e Qualiano, è stato condannato nel maggio 2018 dal Tribunale di Napoli alla pena di 13 anni e 4 mesi di reclusione, confermata dalla Corte di Appello di Napoli il 19 giugno 2020, per associazione di tipo mafioso, ...

