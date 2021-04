Clan Mallardo | commercianti di Giugliano obbligati a comprare il pane del clan

(Di venerdì 2 aprile 2021) Duro colpo aloperante sul territorio di. Gli agenti di Polizia hanno sequestrato beni per oltre 10 milioni di euro a Salvatore Lucente, 37enne napoletano. Colpo alL’uomo, genero del capodell’omonima organizzazione camorristica operante nei territori diin Campania, Villaricca e Qualiano, è attualmente detenuto e occupa una posizione di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

carlosibilia : Dopo le condanne a 150 anni inflitte nei giorni scorsi a 5 membri del clan di #camorra Mallardo,la @poliziadistato… - SkyTG24 : Camorra, nel Napoletano sequestro beni da 10 milioni a clan Mallardo - zazoomblog : Camorra: maxi sequestro di dieci milioni di euro al clan Mallardo (VIDEO) - #Camorra: #sequestro #dieci #milioni - Steno5Stelle : RT @carlosibilia: Dopo le condanne a 150 anni inflitte nei giorni scorsi a 5 membri del clan di #camorra Mallardo,la @poliziadistato della… - GiorgioAntonel1 : RT @carlosibilia: Dopo le condanne a 150 anni inflitte nei giorni scorsi a 5 membri del clan di #camorra Mallardo,la @poliziadistato della… -

Sequestrati dai poliziotti della Squadra Mobile e dai finanzieri del Gico di Napoli 150 chili di cocaina, 46 chili di hashish, 9 pistole con munizioni, strumenti per il confezionamento della sostanza ...Operazione della Questura di Napoli: sequestrati beni per 10 milioni di euro al. Stamattina, nell'ambito dell'attività volta all'aggressione dei patrimoni mafiosi, gli agenti della Divisione Anticrimine - sezione Misure di Prevenzione Patrimoniali della Questura di ...Sequestrati dai poliziotti della Squadra Mobile e dai finanzieri del Gico di Napoli 150 chili di cocaina, 46 chili di hashish, 9 pistole con munizioni, ...Lucente, genero di Francesco Mallardo, capoclan dell’omonima organizzazione camorristica operante nei territori di Giugliano in Campania, Villaricca e Qualiano, è stato condannato nel maggio 2018 dal ...