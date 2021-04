Ciuccio | tappa quella c***o di bocca Anna Pettinelli brutalizza il cantante di Amici | mai accaduto prima | lui crolla in lacrime

(Di venerdì 2 aprile 2021) Tensione alle stelle ad2021, concheletteralmente il giovaneAka 7even, suo allievo. Il ragazzo aveva criticato le scelte della insegnante, dandole della "pazza". E la reazione della speaker radiofonica è durissima. Va tutto in onda al daytime, quando l'allievo viene convocato in sala prove per un autentico "shampoo". "Sono inc***ta nera", ha messo subito in chiaro la, intimorendo ile invitandolo a farsi un esame di coscienza. "Io non sono pazza, sono 40 anni che faccio questo mestiere e metto i pezzi che credo piacciano alla gente. Ho un orecchio che credo tu non abbia". Sotto accusa, secondo Aka 7even, la scelta di fargli cantare Cu'mmè perché c'erano due giudici napoletani contro ...

Advertising

biasbowie02 : Sei ciuccio e presuntuoso, tappa quella cavolo di bocca ed usala per cantare ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Ciuccio tappa

Gossip e TV

L'allievo non aveva compreso le scelte della sua insegnante, criticandole e arrivando a direIl movimento 'Io apro' ha fattooggi in Piazza Municipio con alcune centinaia di imprenditori ... Stamattina la Giunta ha approvato la proposta dell'assessore al Bilancio Salvatoreed ha ...Sei ciuccio e presuntuoso ... Sei andato avanti per mezzora a lamentarti con tutti gli altri. Tappa quella cavolo di bocca, usala per cantare non per lamentarti. Vorrei dirti una cosa: quando ...Nel daytime di Amici 2021 in onda oggi, su Canale 5, è andata in onda la lavata di testa di Anna Pettinelli al suo allievo Aka7even. Quest’ultimo dopo la scorsa puntata del Serale non ha nascosto perp ...