Cinque consigli utili per difendersi dalla disinformazione (Di venerdì 2 aprile 2021) Come succede da ormai Cinque anni in questa data, il 2 aprile 2021 è la giornata internazionale dedicata al fact-checking, un momento collettivo di riflessione e sensibilizzazione sulle strategie utili a combattere la disinformazione. L'iniziativa è nata nel 2017 ed è stata promossa del Poynter Institute, la scuola di giornalismo con sede in Florida che ospita anche l'International Fact-Checking Network – da qualche giorno ne facciamo parte anche noi di Facta – e non è un caso che la ricorrenza cada proprio il giorno dopo quello tradizionalmente associato al pesce d'Aprile, da sempre caratterizzato per la diffusione di (innocue) notizie false. A partire dalla scorsa edizione, il Fact-Checking Day ha assunto un significato particolare, poiché la disinformazione da combattere si è fatta più ...

