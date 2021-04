Cimici nella macchina di Biot Cosi hanno incastrato l'infedele (Di venerdì 2 aprile 2021) IL CASO DI SPIONAGGIO AD OPERA DI UN FUNZIONARIO ITALIANO ALLO STATO MAGGIORE DI DIFESA/ La vicenda del capitano di fregata della Marina militare Walter Biot, che è stato beccato mentre si faceva dare 5 mile euro in contanti da una spia russa, in cambio di documenti riservati, si tinge sempre più di giallo. Emergono retroscena clamorosi sulle modalità degli scambi proibiti e tutta la strategia preliminare per Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 2 aprile 2021) IL CASO DI SPIONAGGIO AD OPERA DI UN FUNZIONARIO ITALIANO ALLO STATO MAGGIORE DI DIFESA/ La vicenda del capitano di fregata della Marina militare Walter, che è stato beccato mentre si faceva dare 5 mile euro in contanti da una spia russa, in cambio di documenti riservati, si tinge sempre più di giallo. Emergono retroscena clamorosi sulle modalità degli scambi proibiti e tutta la strategia preliminare per Segui su affaritaliani.it

Advertising

bx1ale_cia : si cimici in macchina, cimici in casa, cimici in ufficio, cellulare controllato, magari pure i documenti che cedeva… - Affaritaliani : Spia dei russi, cimici nella macchina: così è stato incastrato Biot - ontoxy : Ascari e cimici - el_marrano : RT @chiamatemiCi: Cercasi nuova amica da mettere nella bio al posto di @anna__mia21 che io, con una che prende le cimici con le mani, non v… - anna__mia21 : RT @chiamatemiCi: Cercasi nuova amica da mettere nella bio al posto di @anna__mia21 che io, con una che prende le cimici con le mani, non v… -