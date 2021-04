Ciclismo | Wout Van Aert aggiunge Freccia del Brabante e Amstel Gold Race al suo programma

(Di venerdì 2 aprile 2021) Dato il rinvio della Parigi-Roubaix, la quale si svolgerà a ottobre e non ad aprile,Vanha deciso di modificare il suo calendario primaverile. Il fuoriclasse belga, che aveva indi fermarsi dopo la Regina delle Classiche, continuerà a gareggiare, invece, almeno fino a domenica 18, quando si terrà l’. Van, inoltre, si presenterà anche al via delladel, la gara che collega classiche del Nord e classiche delle Ardenne. Al momento, invece, il belga non sembra intenzionato a partecipare alla Liegi-Bastogne-Liegi che si svolgerà domenica 25 aprile. Benché molto adatte alle sue caratteristiche, Vanaveva deciso, in un primo momento, di non prendere parte alle ...

Sulla carta c'è un terzetto di favoriti, ovverovan Aert , Mathieu van der Poel e Julian Alaphilippe , ma attenzione anche a Yves Lampaert e Zdenek Stybar . Partecipanti Giro delle Fiandre 2021: ...... conosciuti in tutto il mondo per la propria grande passione per il, di rimanere a casa e ... che dovrà misurarsi contro i principali favoriti per il successo finale:Van Aert, Mathieu Van ...Dato il rinvio della Parigi-Roubaix, la quale si svolgerà a ottobre e non ad aprile, Wout Van Aert ha deciso di modificare il suo calendario primaverile. Il fuoriclasse belga, che aveva in programma ...Startlist Giro delle Fiandre 2021: ecco le l’elenco dei partecipanti che prenderanno parte alla corsa belga domenica 4 aprile.