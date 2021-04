Ciclismo | Van der Poel si fermerà dopo il Fiandre | Van Aert farà l' Amstel

Advertising

99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL 1?6?esimi di finale CICLISMO ?? Scegli il più forte CICLISTA di tutti i tempi tra:… - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL 1?6?esimi di finale CICLISMO ?? Scegli il più forte CICLISTA di tutti i tempi tra:… - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL 1?6?esimi di finale CICLISMO ?? Scegli il più forte CICLISTA di tutti i tempi tra:… - RuoteAmatoriali : Van Aert sul podio più alto della Gand-Wevelgem, podio tricolore con Nizzolo e Trentin - plsgrd1965 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL 1?6?esimi di finale CICLISMO ?? Scegli il più forte CICLISTA di tutti i tempi tra:… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Van

Ecco allora che il belgaAert proseguirà con Freccia del Brabante e Amstel Gold Race , probabilmente salterà Liegi e Freccia Vallone, mentreder Poel si dedicherà allo sterrato dopo il ...Una sgasata tra polvere e ciotoli che nessuno sa replicare: nonAvermaet, non Kristoff, non ... Ha colto il sacro graal del, entrando in una nuova dimensione. A quell'età e con la ...I due grandi duellanti scelgono programmi diversi dopo lo spostamento della Roubaix, Van der Poel si dedicherà alla mountain bike, Van Aert proseguirà fino all’Amstel ...Van der Poel ha poi svolto un breve periodo di preparazione per debuttare nel Ciclismo su strada a febbraio nell’Uae Tour, vincendo subito, e continuare la striscia vincente con prestazioni ...