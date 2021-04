Ciclismo | Mathieu van der Poel passerà alla mountain bike dopo il Giro delle Fiandre

(Di venerdì 2 aprile 2021) Al contrario del rivale Wout Van Aert,van dernon ha in programma di correre l’Amstel Gold Race, gara della quale è il campione uscente, nonostante il rinvio della Parigi-Roubaix. Stante quanto dichiarato dal team manager della sua Alpecin-Fenix, Christoph Roodhooft, in un’intervista a Het Nieuwsblad, il fuoriclasse neerlandese,il, metterà da parte la bici di strada e inizierà il suo percorso di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo, ove punta all’oro nel cross country. Gli organizzatori dell’Amstel Gold Race, durante gli scorsi giorni, avevano fatto sapere che a loro sarebbe piaciuto molto avere van deral via di quella che, per lui, è la gara di casa. Difficilmente, però, il fuoriclasse neerlandese e il suo entourage ...

Sulla carta c'è un terzetto di favoriti, ovvero Wout van Aert ,van der Poel e Julian Alaphilippe , ma attenzione anche a Yves Lampaert e Zdenek Stybar . Partecipanti Giro delle Fiandre 2021: ......favorito numero uno per il successo finale è ormai scontato per. Il corridore olandese sarà l'uomo da battere domani alla Classicissima di primavera, la Milano - Sanremo. L'asso del...Al contrario del rivale Wout Van Aert, Mathieu van der Poel non ha in programma di correre l’Amstel Gold Race, gara della quale è il campione uscente, nonostante il rinvio della Parigi-Roubaix. Stante ...Van Aert ha già preso parte all’Amstel Gold Race nel 2019, in occasione del successo del suo eterno rivale Mathieu van der Poel. Quella volta il fiammingo non riuscì a essere protagonista e subì una ...