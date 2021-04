Ciclismo | la Vini Zabù si autosospende | niente gare fino alla conclusione delle indagini Giro d’Italia a rischio

(Di venerdì 2 aprile 2021) Laha deciso dirsi in seguito al caso Matteo De Bonis. Il cislista era risultato positivo all’EPO in seguito a un controllo antidoping del 16 febbraio scorso e si tratta del secondo caso in senosquadra, visto che a ottobre Matteo Spreafico era stato trovato positivo all’ostarina. La squadra rischia ora una sospensione tra i 15 e i 45 giorni, l’Unione Ciclistica Internazionale ha chiestoCommissione Disciplinare di indae prendere una decisione. Il team manager Angelo Citracca ha deciso di non fare disputareai suoi uominia quando lenon saranno concluse. Va annotato che nel frattempo i NAS hanno perquisito le case di 22 persone del team. La...

La UCI suspende provisionalmente al ciclista italiano De Bonis: - #eurosportCICLISMO ...il lupo perde il pelo... Doping, il Nas alla «Vini Zabù»: indagati i vertici della società… - Ciclismo, doping: Nas perquisiscono abitazioni dei corridori della Vini Zabù - "Doping, il Nas alla -Vini Zabù-: indagati i vertici della società di ciclismo"

Tredici corridori su 21 dellaZabù non hanno ottenuto vittorie da professionisti. Se si esclude il velocista Jakub Mareczko, ... Non c'è niente di simile neldi alto livello al mondo. L'...Segue...LaZabù sospende De Bonis dopo la positività UN GIORNO FA Dwars door Vlaanderen Viviani trasportato in ospedale dopo la caduta UN GIORNO FA Dwars door Vlaanderen Impresa Van baarle: fuga ...Vini Zabù, confermata la fiducia da parte dello sponsor alla squadra. La lettera dei dirigenti sulla situazione legata al corridore.Il MPCC all’attacco contro la Vini Zabù per la positività all’EPO di Matteo De Bonis. Il Movimento per un Ciclismo Credibile ha usato parole forti contro la squadra, ipotizzando anche l’estromissione ...