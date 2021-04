Cia-Agricoltori italiani: Pasqua blindata ma si spenderanno 1,1 miliardi per la tavola (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – La Pasqua blindata, con l’Italia tutta in zona rossa, allunga i danni miliardari per agriturismi, ristoranti, bar e alberghi, ma almeno a tavola non toglie alle famiglie la voglia di preparare e gustare le ricette della tradizione festiva. Nel carrello, la spesa alimentare cresce del 10% rispetto al 2020, quando il Paese era in pieno lockdown, attestandosi a 1,1 miliardi di euro, spinta dalla possibilità di poter andare a casa di parenti o amici per il pranzo di domenica e per Pasquetta, anche se con pochi commensali come impone la normativa. Queste le stime elaborate da Cia-Agricoltori italiani, secondo cui vince pure quest’anno il menù tipico regionale, scelto nell’80% dei casi. Protagonisti delle tavole, quindi, i piatti tradizionali del territorio, dalla pastiera alla ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – La, con l’Italia tutta in zona rossa, allunga i danni miliardari per agriturismi, ristoranti, bar e alberghi, ma almeno anon toglie alle famiglie la voglia di preparare e gustare le ricette della tradizione festiva. Nel carrello, la spesa alimentare cresce del 10% rispetto al 2020, quando il Paese era in pieno lockdown, attestandosi a 1,1di euro, spinta dalla possibilità di poter andare a casa di parenti o amici per il pranzo di domenica e per Pasquetta, anche se con pochi commensali come impone la normativa. Queste le stime elaborate da Cia-, secondo cui vince pure quest’anno il menù tipico regionale, scelto nell’80% dei casi. Protagonisti delle tavole, quindi, i piatti tradizionali del territorio, dalla pastiera alla ...

Advertising

IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Cia Agricoltori invita a sostenere i prodotti locali per la Pasqua in zona rossa: pecorino ascolano, pesche sciroppate dell… - FarodiRoma : Cia Agricoltori invita a sostenere i prodotti locali per la Pasqua in zona rossa: pecorino ascolano, pesche sciropp… - vivereitalia : CIA-Agricoltori sulla Pasqua: 23mila agriturismi puntano sull'e-commerce per salvare il business… - oglioponews : Cia lancia canale online per richieste contributi agricoltori - reggiotv : Non più tardi del mese di novembre 2020, come Cia-Agricoltori Italiani, siamo intervenuti ancora una volta con un… -