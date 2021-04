"Ci sono quelli con molto buon senso. E poi c'è Salvini". Selvaggia Lucarelli alza il ditino: la solita ridicola lezioncina (Di venerdì 2 aprile 2021) Peggio di Roberto Speranza, forse, c'è soltanto Selvaggia Lucarelli. La loro ricetta: chiudere sempre, chiudere tutto, chiedere sacrifici e fregarsene di chi non riesce più a campare. La sacerdotessa del giusto pontifica in studio da Corrado Formigli, a PiazzaPulita, dove derubrica a mancanza di buon senso le posizioni di chi chiede di tornare a lavorare, in sicurezza, dopo un anno di sostanziali chiusure per coronavirus. Nel dettaglio, si parla di ristoranti. Ed ecco che la Lucarelli premette: "Intanto ci sono ristoratori e ristoratori: gli aperturisti e quelli con molto buon senso che capiscono le altre posizioni". Insomma, la sacerdotessa del giusto "benedice" chi vuole tenere chiuso, loro sì che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Peggio di Roberto Speranza, forse, c'è soltanto. La loro ricetta: chiudere sempre, chiudere tutto, chiedere sacrifici e fregarsene di chi non riesce più a campare. La sacerdotessa del giusto pontifica in studio da Corrado Formigli, a PiazzaPulita, dove derubrica a mancanza dile posizioni di chi chiede di tornare a lavorare, in sicurezza, dopo un anno di sostanziali chiusure per coronavirus. Nel dettaglio, si parla di ristoranti. Ed ecco che lapremette: "Intanto ciristoratori e ristoratori: gli aperturisti econche capiscono le altre posizioni". Insomma, la sacerdotessa del giusto "benedice" chi vuole tenere chiuso, loro sì che ...

Advertising

SusannaCeccardi : Chissà perché quelli di sinistra non danno mai il minimo risalto a notizie come questa che, credetemi, non sono cas… - CottarelliCPI : Secondo QAnon la nave che blocca il canale di Suez trasportava schiavi per ordine di #Hillary Clinton. La tragedia… - PaolaCortellesi : [I cretini non sono più quelli di una volta...] Poveri noi, senza di te. Grazie Enrico. Mi mancherà tutto. Mancherai a tutti. #EnricoVaime - tittimaestra : RT @sabripillot: #giornatamondialeautismo Quelli che chiamate speciali sono persone con bisogni speciali che non vogliono esser guardati c… - capotecnico : @GiorgiaMeloni Al di là di come la si pensi offendere non va bene ed in più denota la ristrettezza mentale di chi i… -