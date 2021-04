“Ci ha lasciati” Francesca è morta | 37 anni | famosa e amata | non ce l’ha fatta contro la malattia L’annuncio del fidanzato

(Di venerdì 2 aprile 2021) Era riuscita a trasformare la sua passione in lavoro e grazie al suo modo di raccontare il mondo con il sorriso, sui social aveva raggiunto quasi 80mila follower. Poi la battagliail cancro, cinque cicli di chemioterapia, e la triste notizia. Fraintesa, nome d’arte della travel bloggerBarbieri, èil 2 aprile. Ad annunciarlo ilAndrea dal profilo Instagram @fraintesa: “Ciao a tutti, sono Andrea il compagno di. Oggi Fraintesa ci ha lasciato. Nelle ultime ore non ha sofferto e il decorso finale dellaè stato molto rapido e non credo abbia capito quanto grave fosse la sua condizione. In questisiete stati la sua forza, la sua spinta. Piano, piano man mano che il tumore avanzava (malgrado cinque (!) cicli di chemio) ...

È morta Francesca Barbieri, in arte Fraintesa ... anche a tanti incontri per sensibilizzare le persone alla lotta al cancro. La malattia però non le lascia tregua: in Sudamerica si sente male ed è ...
LUTTO - La giovane aveva trascorso il pomeriggio in campagna insieme al papà, poi il malore fatale all'ora di cena. Il post commosso del sindaco Simone Pugnaloni: «La tua solarità, la tua simpatia non ...