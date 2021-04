Chiara Ferragni: "Vaccinano la nonna di Fedez solo perché ho criticato la Regione" (Di venerdì 2 aprile 2021) Milano - "Oggi la nonna di Fede farà il vaccino. E sapete perché? perché dopo le mie stories di critica alla gestione dei vaccini di ieri , un addetto alla vaccinazione ha chiamato nonna Luciana ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 2 aprile 2021) Milano - "Oggi ladi Fede farà il vaccino. E sapetedopo le mie stories di critica alla gestione dei vaccini di ieri , un addetto alla vaccinazione ha chiamatoLuciana ...

stanzaselvaggia : La regione Lombardia umiliata perfino da Chiara Ferragni. Che fine ingloriosa per la locomotiva d’Italia ridotta a carretto sgangherato. - Agenzia_Ansa : 'Oggi la nonna di Fede farà il vaccino. Sapete perché? Dopo le mie critiche alla gestione vaccini, un addetto ha ch… - SirDistruggere : Chiara Ferragni si è lamentata su Instagram che la nonna di Fedez, il marito, aspettasse da mesi il vaccino. Poche… - Rossell57015480 : RT @borghi_claudio: Adesso la giornata a fare gli esegeti di Chiara Ferragni per capire se ce l'avesse di più con Speranza, con la Lombardi… - beashoe_ : RT @capulliarianna: Brava Chiara Ferragni, che riconosce d’avere un privilegio, ma riconosce anche che le viene dato, in questo caso, per n… -