Chiara Ferragni si lamenta | ' La nonna di Fedez vaccinata perché noi famosi | e gli altri?

Advertising

SirDistruggere : Chiara Ferragni si è lamentata su Instagram che la nonna di Fedez, il marito, aspettasse da mesi il vaccino. Poche… - pietroraffa : Regione Lombardia, 2021. Il racconto di Chiara Ferragni smaschera l'incapacità politica del centrodestra e l'enn… - HuffPostItalia : Chiara Ferragni: 'La nonna di Fedez farà il vaccino solo grazie alle mie stories: questo mi fa arrabbiare' - N1926NA : RT @yleniaindenial: In questa periodo storico stanno facendo più Chiara Ferragni e Fedez per questo paese che il nostro governo. Questo dov… - margore6 : RT @CharlyMatt: Chiara Ferragni racconta che la nonna di Fedez non la sta chiamando nessuno per il vaccino. Magicamente, è stata chiamata p… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

'Oggi la nonna di Fede farà il vaccino, e sapete perché?' Inizia così il duro sfogo social disulla cattiva gestione e i ritardi nei vaccini. Ce l'ha con i politici che non si sanno prendere le responsabilità e con chi non riesce a organizzare la campagna vaccinale: 'Vogliamo ...Belén Rodriguez , come. La showgirl argentina, che insieme al fidanzato Antonino Spinalbese è in attesa della secondogenita, ha deciso di seguire le orme dell'influencer più famosa, accogliendo la sua ...Il vaccino alla nonna di Fedez diventa un caso. Ieri, lo sfogo sui social di Chiara Ferragni per la nonna del marito che ancora non era stata chiamata per il vaccino, oggi la notizia che dopo la ...L'influencer se la prende con i politici per le lungaggini nella somministrazione delle dosi: "Siamo stati i primi in Italia a trovarci in questo casino e a causa vostra saremo gli ultimi a uscirne" ...