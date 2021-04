Chiara Ferragni scettica sulla gestione vaccini in Lombardia: "Da maggio under 49? Figuriamoci" (Di venerdì 2 aprile 2021) Chiara Ferragni scettica sulla gestione della campagna vaccinale, soprattutto per quanto riguarda la Lombardia. Nella serata di ieri, 1° aprile, l’imprenditrice digitale ha pubblicato l’annuncio secondo cui, attorno a metà maggio, nella Regione dovrebbero aprirsi le prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid agli under 49, iniziando le somministrazioni per questa fascia di età dall’8 giugno e concludendo con le prime dosi il 18 luglio. La notizia condivisa da Ferragni è seguita da un sondaggio che chiede espressamente ai follower: “Ci crediamo, sì o no?”. Nella storia successiva, Chiara Ferragni mostra il risultato del sondaggio: il 93% di utenti hanno detto di non credere alla notizia sulle ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 aprile 2021)della campagna vaccinale, soprattutto per quanto riguarda la. Nella serata di ieri, 1° aprile, l’imprenditrice digitale ha pubblicato l’annuncio secondo cui, attorno a metà, nella Regione dovrebbero aprirsi le prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid agli49, iniziando le somministrazioni per questa fascia di età dall’8 giugno e concludendo con le prime dosi il 18 luglio. La notizia condivisa daè seguita da un sondaggio che chiede espressamente ai follower: “Ci crediamo, sì o no?”. Nella storia successiva,mostra il risultato del sondaggio: il 93% di utenti hanno detto di non credere alla notizia sulle ...

