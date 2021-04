Chiara Ferragni, retroscena sul vaccino della nonna di Fedez: lo sfogo (Di venerdì 2 aprile 2021) Chiara Ferragni è una furia e ha ragione ad esserlo. L'imprenditrice digitale, attraverso il suo profilo Instagram, ha condiviso uno sfogo rivolto a coloro che si occupano di gestire la campagna vaccinale. La nonna di Fedez, stando al suo racconto, è stata chiamata dalla Asl solo perché parente di personaggi famosi e influenti. Chiara Ferragni: retroscena sul vaccino della nonna La nonna di Fedez, la simpatica signora Luciana presente su Instagram con un suo profilo, è una dei tantissimi anziani che ha visto rimandare più volte il suo appuntamento per il vaccino. Sia Chiara Ferragni che Fedez hanno ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 2 aprile 2021)è una furia e ha ragione ad esserlo. L'imprenditrice digitale, attraverso il suo profilo Instagram, ha condiviso unorivolto a coloro che si occupano di gestire la campagna vaccinale. Ladi, stando al suo racconto, è stata chiamata dalla Asl solo perché parente di personaggi famosi e influenti.sulLadi, la simpatica signora Luciana presente su Instagram con un suo profilo, è una dei tantissimi anziani che ha visto rimandare più volte il suo appuntamento per il. Siachehanno ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Oggi la nonna di Fede farà il vaccino. Sapete perché? Dopo le mie critiche alla gestione vaccini, un addetto ha ch… - pietroraffa : Regione Lombardia, 2021. Il racconto di Chiara Ferragni smaschera l'incapacità politica del centrodestra e l'enn… - stanzaselvaggia : La regione Lombardia umiliata perfino da Chiara Ferragni. Che fine ingloriosa per la locomotiva d’Italia ridotta a carretto sgangherato. - giuseppecamillo : RT @stanzaselvaggia: La regione Lombardia umiliata perfino da Chiara Ferragni. Che fine ingloriosa per la locomotiva d’Italia ridotta a car… - Maria67509026 : RT @Iperborea_: Chiara Ferragni really said: la Regione Lombardia fa vaccinare la nonna di Fedez solo per calmarci ed evitare altre polemic… -