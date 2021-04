Chiara Ferragni, Leone prepara la pasta fatta in casa. Poi gli scappa 'un'imprecazione'. Fedez reagisce così (Di venerdì 2 aprile 2021) Leone prepara la pasta fatta in casa. Poi gli scappa 'un'imprecazione'. Fedez reagisce così. Oggi, il primogenito dell'imprenditrice digitale e del rapper si è cimentato con l'impasto fatto in casa. ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 aprile 2021)lain. Poi gli'un''.. Oggi, il primogenito dell'imprenditrice digitale e del rapper si è cimentato con l'impasto fatto in. ...

Advertising

stanzaselvaggia : La regione Lombardia umiliata perfino da Chiara Ferragni. Che fine ingloriosa per la locomotiva d’Italia ridotta a carretto sgangherato. - borghi_claudio : Adesso la giornata a fare gli esegeti di Chiara Ferragni per capire se ce l'avesse di più con Speranza, con la Lomb… - pietroraffa : Regione Lombardia, 2021. Il racconto di Chiara Ferragni smaschera l'incapacità politica del centrodestra e l'enn… - L4zz4r0n3 : RT @lacampiglio: Se ho ben capito Chiara Ferragni sta commissariando la Lombardia. - quietflower_ : RT @yleniaindenial: Regione Lombardia, Fontana e il governo che volevano placare Chiara Ferragni facendo vaccinare la nonna di Fedez in qua… -