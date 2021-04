Chiara Ferragni lancia un appello a Mario Draghi (Di venerdì 2 aprile 2021) L’appello di Chiara Ferragni a Mario Draghi Chiara Ferragni ha pubblicato un nuovo post su Instagram nel quale denuncia il presunto favoritismo ricevuto dalla nonna 90enne di Fedez non ancora vaccinata. L’influencer ieri, sempre sui social, aveva criticato la gestione della campagna vaccinale anti-Covid in Lombardia e dopo quel post la signora Luciana Violini (nonna di Fedez, ndr) è stata subito contattata per avere la sua dose di vaccino. Un tempismo sospetto per Chiara Ferragni. Tuttavia, la ricostruzione di Chiara è stata smentita da Regione Lombardia. Chiara Ferragni nel suo post ha anche lanciato un appello al presidente del Consiglio ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 aprile 2021) L’diha pubblicato un nuovo post su Instagram nel quale denuncia il presunto favoritismo ricevuto dalla nonna 90enne di Fedez non ancora vaccinata. L’influencer ieri, sempre sui social, aveva criticato la gestione della campagna vaccinale anti-Covid in Lombardia e dopo quel post la signora Luciana Violini (nonna di Fedez, ndr) è stata subito contattata per avere la sua dose di vaccino. Un tempismo sospetto per. Tuttavia, la ricostruzione diè stata smentita da Regione Lombardia.nel suo post ha ancheto unal presidente del Consiglio ...

