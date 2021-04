Chiara Ferragni | «La nonna di Fedez vaccinata solo dopo il nostro sfogo E gli altri nonni?»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 2 aprile 2021) Non è un post all’acqua di rose, quello che ha scritto Chiara Ferragni: non una foto dedicata ai figli, qualcosa che possa mettere in luce il suo gusto stilistico. Quel che ha compulsato online l’influencer è uno sfogo contro il sistema di vaccinazioni lombardo. «Oggi la nonna di Fede farà il vaccino. E sapete perché? Perché dopo le mie Stories di critica alla gestione dei vaccini di ieri, un addetto alla vaccinazione ha chiamato nonna Luciana chiedendo: “Lei è la nonna di Fedez? Alle 12 può venire a fare il vaccino”», ha cominciato, online, la Ferragni, in uno dei rarissimi post scritti che abbia mai affidato a Instagram. «Se ieri ero arrabbiata, oggi lo sono ancora di più pensando che nonna Luciana, che aveva diritto di essere vaccinata da mesi, riesce a far rispettare un suo diritto solo perché qualcuno ha paura che io possa smuovere l’opinione pubblica. E invece le altre nonne che hanno lo stesso diritto e non hanno chi può farsi sentire mediaticamente come faranno? Chiedo il vaccino per tutti loro, per tutte le persone fragili, per tutti coloro i cui diritti fino ad oggi sono stati calpestati», ha continuato l’influencer, che nella settimana in corso ha festeggiato i primi novant’anni della nonna acquisita.