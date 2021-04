Chiara Ferragni: “La nonna di Fedez chiamata per il vaccino Covid solo dopo il mio sfogo social, favoritismo ingiusto. Hanno paura di me” (Di venerdì 2 aprile 2021) “Oggi la nonna di Fede farà il vaccino. E sapete perché? Perché dopo le mie stories di critica alla gestione dei vaccini, un addetto alla vaccinazione ha chiamato nonna Luciana chiedendo: ‘Lei è la nonna di Fedez? Alle 12 può venire a fare il vaccino‘. Se ieri ero arrabbiata oggi lo sono ancora di più pensando che nonna Luciana, che aveva diritto a essere vaccinata da mesi, riesce a far rispettare un suo diritto solo perché qualcuno ha paura che io possa smuovere l’opinione pubblica“. Inizia così il duro sfogo pubblicato sui social da Chiara Ferragni che ha voluto denunciare quanto successo questa mattina, poche ore dopo aver ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) “Oggi ladi Fede farà il. E sapete perché? Perchéle mie stories di critica alla gestione dei vaccini, un addetto alla vaccinazione ha chiamatoLuciana chiedendo: ‘Lei è ladi? Alle 12 può venire a fare il‘. Se ieri ero arrabbiata oggi lo sono ancora di più pensando cheLuciana, che aveva diritto a essere vaccinata da mesi, riesce a far rispettare un suo dirittoperché qualcuno hache io possa smuovere l’opinione pubblica“. Inizia così il duropubblicato suidache ha voluto denunciare quanto successo questa mattina, poche oreaver ...

