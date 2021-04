Chiara Ferragni indignata, la nonna di Fedez fa il vaccino ma solo dopo le sue critiche (Di venerdì 2 aprile 2021) Chiara Ferragni stanca ed amareggiata per la situazione vaccini in Italia e soprattutto in Lombardia, ha raccontato cosa è accaduto. dopo le critiche sul sistema, sugli errori, sul perché la nonna di 90 anni di Fedez non avesse ancora ricevuto il vaccino è successo di peggio: nonna Luciana è stata chiamata subito. Un’azione che ha fatto infuriare ancora di più Chiara Ferragni. Non solo è evidente che la nonna sia stata chiamata perché parente di persone famose ma al telefono le hanno detto: “Lei è la nonna di Fedez? Alle 12 può venire a fare il vaccino”. Questo avrebbe dovuto mettere a tacere la coppia? Per niente, la reazione della ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 2 aprile 2021)stanca ed amareggiata per la situazione vaccini in Italia e soprattutto in Lombardia, ha raccontato cosa è accaduto.lesul sistema, sugli errori, sul perché ladi 90 anni dinon avesse ancora ricevuto ilè successo di peggio:Luciana è stata chiamata subito. Un’azione che ha fatto infuriare ancora di più. Nonè evidente che lasia stata chiamata perché parente di persone famose ma al telefono le hanno detto: “Lei è ladi? Alle 12 può venire a fare il”. Questo avrebbe dovuto mettere a tacere la coppia? Per niente, la reazione della ...

stanzaselvaggia : La regione Lombardia umiliata perfino da Chiara Ferragni. Che fine ingloriosa per la locomotiva d’Italia ridotta a carretto sgangherato. - pietroraffa : Regione Lombardia, 2021. Il racconto di Chiara Ferragni smaschera l'incapacità politica del centrodestra e l'enn… - Agenzia_Ansa : 'Oggi la nonna di Fede farà il vaccino. Sapete perché? Dopo le mie critiche alla gestione vaccini, un addetto ha ch… - _bloodsangel : RT @jupitears: Chiara Ferragni avrebbe potuto stare in silenzio perché grazie al potere mediatico che ha la nonna di Fedez sarebbe stata va… - DeerEwan : In due settimane Chiara Ferragni ha partorito, fatto vaccinare la nonna di Fedez, e forse farà cadere Fontana e la… -