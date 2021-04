Chiara Ferragni furiosa, la nonna di Fedez fa il vaccino grazie a lei: “Paura che smuova l’opinione pubblica” (Di venerdì 2 aprile 2021) Polemica per Chiara Ferragni contro la gestione dei vaccini in Lombardia. La questione questa volta è personale: la neo mamma di Vittoria ha infatti reso noto che la nonna di Fedez riceverà il vaccino, ma solo grazie ad una sua lamentela. L’influencer e imprenditrice ha però duramente contestato questa corsia preferenziale, riservata a suo dire solo per il timore di una brutta figura a livello di opinione pubblica. In alcune storie, sfoga la sua rabbia. Chiara Ferragni: lo sfogo sul vaccino alla nonna di Fedez Nei giorni scorsi, Chiara Ferragni aveva condiviso nelle storie l’esperienza vissuta dalla nonna di ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 2 aprile 2021) Polemica percontro la gestione dei vaccini in Lombardia. La questione questa volta è personale: la neo mamma di Vittoria ha infatti reso noto che ladiriceverà il, ma soload una sua lamentela. L’influencer e imprenditrice ha però duramente contestato questa corsia preferenziale, riservata a suo dire solo per il timore di una brutta figura a livello di opinione. In alcune storie, sfoga la sua rabbia.: lo sfogo sulalladiNei giorni scorsi,aveva condiviso nelle storie l’esperienza vissuta dalladi ...

