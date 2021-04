Chiara Ferragni attacca l’amministrazione Lombardia | “Il sistema di vaccinazione ha fallito”

(Di venerdì 2 aprile 2021), in un post su Instagram, si è sfogata sulla questione dei vaccini ine sulla gestione in generale della pandemia in Italia. “La nonna di Federico (Fedez, ndr) farà il vaccino oggi, dopo mesi di attesa, solo perché nelle mie stories ho criticato la gestione dei vaccini. Nonna Luciana riesce a far rispettare un suo diritto solo perché qualcuno ha paura che io possa smuovere l’opinione pubblica. Il pensiero va alle persone che non possono farsi sentire mediaticamente. Chiedo il vaccino per tutte loro, per le persone fragili, per tutti coloro i cui diritti sono stati calpestati”. Poi la critica alla regione: “Hanno fatto un danno dietro l’altro. È scoraggiante”. Non solo vaccini Lanon ha parlato solamente del problema dei vaccini, puntando il dito sulla ...

Advertising

SirDistruggere : Chiara Ferragni si è lamentata su Instagram che la nonna di Fedez, il marito, aspettasse da mesi il vaccino. Poche… - pietroraffa : Regione Lombardia, 2021. Il racconto di Chiara Ferragni smaschera l'incapacità politica del centrodestra e l'enn… - HuffPostItalia : Chiara Ferragni: 'La nonna di Fedez farà il vaccino solo grazie alle mie stories: questo mi fa arrabbiare' - bluesuol : RT @inomniapparatus: Chiara Ferragni che dice è che la nonna di Fedez è stata chiamata per evitare che lei muovesse l'opinione pubblica neg… - thesmileoflana : Chiara Ferragni ha lanciato la bomba, ma che cavole se servivano queste parole! -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

'Oggi la nonna di Fede farà il vaccino, e sapete perché?' Inizia così il duro sfogo social disulla cattiva gestione e i ritardi nei vaccini. Ce l'ha con i politici che non si sanno prendere le responsabilità e con chi non riesce a organizzare la campagna vaccinale: 'Vogliamo ...Belén Rodriguez , come. La showgirl argentina, che insieme al fidanzato Antonino Spinalbese è in attesa della secondogenita, ha deciso di seguire le orme dell'influencer più famosa, accogliendo la sua ...Il vaccino alla nonna di Fedez diventa un caso. Ieri, lo sfogo sui social di Chiara Ferragni per la nonna del marito che ancora non era stata chiamata per il vaccino, oggi la notizia che dopo la ...L'influencer se la prende con i politici per le lungaggini nella somministrazione delle dosi: "Siamo stati i primi in Italia a trovarci in questo casino e a causa vostra saremo gli ultimi a uscirne" ...